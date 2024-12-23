Радчиха Параскева Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадчиха Параскева Артемова

Радчиха Параскева Артемова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Радчиха Параскева Артемова
Пол
жен
Номер записи
930
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
88.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Якова [2]
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
31
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 88.
01 | Радчиха Акилина Маркова: 60 / 77 | Козак - Глава
02 | Радчин Яков: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Радчиха Параскева Артемова: 14 / 31 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Радчин Иван Яковлев: - / 12 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Радчин Антон Яковлев: - / 5 | Козак - Сын Якова [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1780 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.