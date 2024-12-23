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Радчин Яков

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Радчин Яков
Пол
муж
Номер записи
929
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
88.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 88.
01 | Радчиха Акилина Маркова: 60 / 77 | Козак - Глава
02 | Радчин Яков: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Радчиха Параскева Артемова: 14 / 31 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Радчин Иван Яковлев: - / 12 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Радчин Антон Яковлев: - / 5 | Козак - Сын Якова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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