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Радчиха Акилина Маркова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Радчиха Акилина Маркова
Пол
жен
Номер записи
928
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
88.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
60
Возраст по текущей РС
77
Год рождения вычисленный
1734
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 88.
01 | Радчиха Акилина Маркова: 60 / 77 | Козак - Глава
02 | Радчин Яков: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
03 | Радчиха Параскева Артемова: 14 / 31 | Козак - Жена Якова [2]
04 | Радчин Иван Яковлев: - / 12 | Козак - Сын Якова [2]
05 | Радчин Антон Яковлев: - / 5 | Козак - Сын Якова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1734 ст.

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