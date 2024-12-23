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Гаркавая Зеновия Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаркавая Зеновия Василиева
Пол
жен
Номер записи
927
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
87.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Василия [2]
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 87.
01 | Гаркавая Евдокия Максимова: 60 / - | Козак - Глава
02 | Гаркавий Василий Артемов: 31 / 48 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гаркавая Елена Иванова: 23 / 40 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Гаркавий Василий Василиев: - / 12 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Гаркавая Зеновия Василиева: - / 15 | Козак - Дочь Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1796 ст.

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