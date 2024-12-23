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Гаркавий Василий Артемов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаркавий Василий Артемов
Пол
муж
Номер записи
924
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
87.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Волчок, Остерский повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 87.
01 | Гаркавая Евдокия Максимова: 60 / - | Козак - Глава
02 | Гаркавий Василий Артемов: 31 / 48 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гаркавая Елена Иванова: 23 / 40 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Гаркавий Василий Василиев: - / 12 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Гаркавая Зеновия Василиева: - / 15 | Козак - Дочь Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1763 ст.

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