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Коваль Семен Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коваль Семен Никитин
Пол
муж
Номер записи
919
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
85.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын Никиты [3]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 578
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 85.
01 | Коваль Самойло Дмитриев: 61 / - | Козак - Глава
02 | Коваль Параскева Лукьянова: 60 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коваль Никита Самойлов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Коваль Харитина Иванова: 8 / - | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Коваль Семен Никитин: - / 12 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Коваль Екатерина Никитина: - / 7 | Козак - Дочь Никиты [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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