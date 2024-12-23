Коваль Параскева Лукьянова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Коваль Параскева Лукьянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 916
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 85.
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 60
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1804
- Год рождения вычисленный
- 1735
- Год смерти
- 1804
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 85.
01 | Коваль Самойло Дмитриев: 61 / - | Козак - Глава
02 | Коваль Параскева Лукьянова: 60 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коваль Никита Самойлов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Коваль Харитина Иванова: 8 / - | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Коваль Семен Никитин: - / 12 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Коваль Екатерина Никитина: - / 7 | Козак - Дочь Никиты [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1735 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1804 ст.
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