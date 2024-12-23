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Коваль Самойло Дмитриев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Коваль Самойло Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
915
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
85.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
61
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1734
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 85.
01 | Коваль Самойло Дмитриев: 61 / - | Козак - Глава
02 | Коваль Параскева Лукьянова: 60 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Коваль Никита Самойлов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Коваль Харитина Иванова: 8 / - | Козак - Жена Никиты [3]
05 | Коваль Семен Никитин: - / 12 | Козак - Сын Никиты [3]
06 | Коваль Екатерина Никитина: - / 7 | Козак - Дочь Никиты [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1734 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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