Чередниченко Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередниченко Мария Никитина

Чередниченко Мария Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чередниченко Мария Никитина
Пол
жен
Номер записи
912
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
84.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 84.
01 | Чередниченко Иосиф Андреев: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Чередниченко Мария Никитина: 26 / 42 | Козак - Жена главы [1]
03 | Чередниченко Корнилий Иосифов: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Чередниченко Пелагия Иосифова: - / 13 | Козак - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1769 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.