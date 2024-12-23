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Щедерский Гаврило Кондратов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Щедерский Гаврило Кондратов
Пол
муж
Номер записи
909
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
83.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
13
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1782
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 83.
01 | Щедерский Кондрат Василиев: 40 / 57 | Козак - Глава
02 | Щедерская Федора Григориева: 36 / 53 | Козак - Жена главы [1]
03 | Щедерский Гаврило Кондратов: 13 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Щедерский Василий Кондратов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1782 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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