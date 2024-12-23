Бовша Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБовша Матрона Федорова

Бовша Матрона Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бовша Матрона Федорова
Пол
жен
Номер записи
904
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
82.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Григория [2]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
27
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1768
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 82.
01 | Бовша Марко Алексеев: 48 / - | Козак - Глава
02 | Бовша Григорий Марков: 22 / 39 | Козак - Сын главы [1]
03 | Бовша Матрона Федорова: 27 / - | Козак - Жена Григория [2]
04 | Бовша Иван Григориев: - / 7 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Бовша Михайло Григориев: - / 5 | Козак - Сын главы [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1768 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.