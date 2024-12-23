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Бовша Григорий Марков

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бовша Григорий Марков
Пол
муж
Номер записи
903
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
82.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 82.
01 | Бовша Марко Алексеев: 48 / - | Козак - Глава
02 | Бовша Григорий Марков: 22 / 39 | Козак - Сын главы [1]
03 | Бовша Матрона Федорова: 27 / - | Козак - Жена Григория [2]
04 | Бовша Иван Григориев: - / 7 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Бовша Михайло Григориев: - / 5 | Козак - Сын главы [2]
Дополнительная информация в записи
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1772 ст.

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