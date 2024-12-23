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Бовша Марко Алексеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бовша Марко Алексеев
Пол
муж
Номер записи
902
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
82.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
48
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1747
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 82.
01 | Бовша Марко Алексеев: 48 / - | Козак - Глава
02 | Бовша Григорий Марков: 22 / 39 | Козак - Сын главы [1]
03 | Бовша Матрона Федорова: 27 / - | Козак - Жена Григория [2]
04 | Бовша Иван Григориев: - / 7 | Козак - Сын Григория [2]
05 | Бовша Михайло Григориев: - / 5 | Козак - Сын главы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1747 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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