Середа Евфросиния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСереда Евфросиния Яковлева

Середа Евфросиния Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Середа Евфросиния Яковлева
Пол
жен
Номер записи
901
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
81.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 81.
01 | Середа Яков Андреев: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Середа Екатерина Мойсеева: 20 / 37 | Козак - Жена главы [1]
03 | Середа Василий Яковлев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Середа Григорий Яковлев: - / 4 | Козак - Сын главы [1]
05 | Середа Ирина Яковлева: - / 6 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Середа Евфросиния Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.