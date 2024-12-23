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Середа Григорий Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Середа Григорий Яковлев
Пол
муж
Номер записи
899
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
81.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 81.
01 | Середа Яков Андреев: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Середа Екатерина Мойсеева: 20 / 37 | Козак - Жена главы [1]
03 | Середа Василий Яковлев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Середа Григорий Яковлев: - / 4 | Козак - Сын главы [1]
05 | Середа Ирина Яковлева: - / 6 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Середа Евфросиния Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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