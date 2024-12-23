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Середа Екатерина Мойсеева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Середа Екатерина Мойсеева
Пол
жен
Номер записи
897
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
81.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 81.
01 | Середа Яков Андреев: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Середа Екатерина Мойсеева: 20 / 37 | Козак - Жена главы [1]
03 | Середа Василий Яковлев: - / 15 | Козак - Сын главы [1]
04 | Середа Григорий Яковлев: - / 4 | Козак - Сын главы [1]
05 | Середа Ирина Яковлева: - / 6 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Середа Евфросиния Яковлева: - / 1 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1774 ст.

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