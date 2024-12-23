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Гарус Ирина Онуфриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гарус Ирина Онуфриева
Пол
жен
Номер записи
894
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
80.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 80.
01 | Гарус Никита Трофимов: 20 / 37 | Козак - Глава
02 | Гарус Ирина Онуфриева: 13 / 30 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гарус Параскева Никитина: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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