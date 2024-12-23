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Гаврилко Агафия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаврилко Агафия Иванова
Пол
жен
Номер записи
890
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
79.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 79.
01 | Гаврилко Иосиф Василиев: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Гаврилко Агафия Иванова: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаврилко Григорий Иосифов: - / 5 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаврилко Антон Иосифов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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