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Гаврилко Иосиф Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаврилко Иосиф Василиев
Пол
муж
Номер записи
889
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
79.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 79.
01 | Гаврилко Иосиф Василиев: 18 / 35 | Козак - Глава
02 | Гаврилко Агафия Иванова: 11 / 28 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаврилко Григорий Иосифов: - / 5 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаврилко Антон Иосифов: - / 2 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1776 ст.

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