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Гаврилко Аврам Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаврилко Аврам Никитин
Пол
муж
Номер записи
888
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
78.
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Сын Никиты [6]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 78.
01 | Гаврилко Федор Петров: 37 / 54 | Козак - Глава
02 | Гаврилко Мария Климова: 35 / 52 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаврилко Павел Федоров: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаврилко Марта Федорова: 2 / 19 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Гаврилко Александра Федорова: - / 16 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Гаврилко Никита Федоров: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
07 | Гаврилко Феодосия Иванова: 6 / 23 | Козак - Жена Никиты [6]
08 | Гаврилко Аврам Никитин: - / 5 | Козак - Сын Никиты [6]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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