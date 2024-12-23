Гаврилко Александра Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Гаврилко Александра Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 885
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 78.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 78.
01 | Гаврилко Федор Петров: 37 / 54 | Козак - Глава
02 | Гаврилко Мария Климова: 35 / 52 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаврилко Павел Федоров: 5 / 22 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаврилко Марта Федорова: 2 / 19 | Козак - Дочь главы [1]
05 | Гаврилко Александра Федорова: - / 16 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Гаврилко Никита Федоров: 9 / 26 | Козак - Сын главы [1]
07 | Гаврилко Феодосия Иванова: 6 / 23 | Козак - Жена Никиты [6]
08 | Гаврилко Аврам Никитин: - / 5 | Козак - Сын Никиты [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1795 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.