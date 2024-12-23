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Бовша Емельян Ильин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Бовша Емельян Ильин
Пол
муж
Номер записи
878
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
77.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 577
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 77.
01 | Бовша Илия Семенов: 33 / 50 | Козак - Глава
02 | Бовша Мария Гаврилова: 21 / 38 | Козак - Жена главы [1]
03 | Бовша Диомид Ильин: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
04 | Бовша Емельян Ильин: - / 7 | Козак - Сын главы [1]
05 | Бовша Пелагия Ильина: 3 / 20 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Бовша Евдокия Ильина: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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