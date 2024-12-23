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Дикий Кирило Яремин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Дикий Кирило Яремин
Пол
муж
Номер записи
869
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
76.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
80
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1715
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 76.
01 | Дикий Кирило Яремин: 80 / - | Козак - Глава
02 | Дикий Григорий Кирилов: 18 / 35 | Козак - Сын главы [1]
03 | Дикий Михайло Григориев: - / 11 | Козак - Сын Григория [2]
04 | Дикий Иван Кирилов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
05 | Дика Мария Тимофеева: 11 / 28 | Козак - Жена Ивана [4]
06 | Дикий Федор Иванов: - / 8 | Козак - Сын Ивана [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1715 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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