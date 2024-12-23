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Демченко Матрона Никифорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Демченко Матрона Никифорова
Пол
жен
Номер записи
868
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
75.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Василия [3]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1775
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 75.
01 | Демченко Игнат Матвеев: 19 / - | Козак - Глава
02 | Демченко Евфросиния Петрова: 22 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Демченко Василий Матвеев: 16 / 33 | Козак - Брат главы [1]
04 | Демченко Матрона Никифорова: 20 / - | Козак - Жена Василия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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