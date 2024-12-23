Демченко Матрона Никифорова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Демченко Матрона Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 868
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 75.
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Жена Василия [3]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 20
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1810
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Год смерти
- 1810
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 75.
01 | Демченко Игнат Матвеев: 19 / - | Козак - Глава
02 | Демченко Евфросиния Петрова: 22 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Демченко Василий Матвеев: 16 / 33 | Козак - Брат главы [1]
04 | Демченко Матрона Никифорова: 20 / - | Козак - Жена Василия [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1775 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1810 ст.
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