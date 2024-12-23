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Демченко Евфросиния Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Демченко Евфросиния Петрова
Пол
жен
Номер записи
866
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
75.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
вышла в замужество
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 75.
01 | Демченко Игнат Матвеев: 19 / - | Козак - Глава
02 | Демченко Евфросиния Петрова: 22 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Демченко Василий Матвеев: 16 / 33 | Козак - Брат главы [1]
04 | Демченко Матрона Никифорова: 20 / - | Козак - Жена Василия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1773 ст.

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