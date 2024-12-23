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Смалюга Василь Борисов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Смалюга Василь Борисов
Пол
муж
Номер записи
858
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
73.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
69
Возраст по текущей РС
86
Год рождения вычисленный
1725
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 73.
01 | Смалюга Василь Борисов: 69 / 86 | Козак - Глава
02 | Смалюга Домникия Фомина: 43 / 60 | Козак - Жена главы [1]
03 | Смалюга Иван Василиев: 1 / 18 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1725 ст.

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