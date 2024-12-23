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Вихор Агрипина Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Вихор Агрипина Федорова
Пол
жен
Номер записи
856
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
72.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 72.
01 | Вихор Федор Федоров: 29 / 46 | Козак - Глава
02 | Вихор Мария Тимофеева: 25 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Вихор Антон Федоров: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
04 | Вихор Самуил Федоров: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
05 | Вихор Агрипина Федорова: - / 13 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Вихор Параскева Федорова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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