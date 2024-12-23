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Вихор Антон Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Вихор Антон Федоров
Пол
муж
Номер записи
854
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
72.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 72.
01 | Вихор Федор Федоров: 29 / 46 | Козак - Глава
02 | Вихор Мария Тимофеева: 25 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Вихор Антон Федоров: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
04 | Вихор Самуил Федоров: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
05 | Вихор Агрипина Федорова: - / 13 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Вихор Параскева Федорова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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