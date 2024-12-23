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Вихор Мария Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Вихор Мария Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
853
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
72.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
25
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1770
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 72.
01 | Вихор Федор Федоров: 29 / 46 | Козак - Глава
02 | Вихор Мария Тимофеева: 25 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Вихор Антон Федоров: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
04 | Вихор Самуил Федоров: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
05 | Вихор Агрипина Федорова: - / 13 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Вихор Параскева Федорова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1770 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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