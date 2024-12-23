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Вихор Федор Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Вихор Федор Федоров
Пол
муж
Номер записи
852
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
72.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
29
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 72.
01 | Вихор Федор Федоров: 29 / 46 | Козак - Глава
02 | Вихор Мария Тимофеева: 25 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Вихор Антон Федоров: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
04 | Вихор Самуил Федоров: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
05 | Вихор Агрипина Федорова: - / 13 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Вихор Параскева Федорова: - / 10 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1765 ст.

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