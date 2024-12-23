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Сердюк Никита Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Сердюк Никита Григориев
Пол
муж
Номер записи
846
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
71.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
умер
Год убытия
1806
Год рождения вычисленный
1771
Год смерти
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 71.
01 | Сердюк Григорий Иванов: 57 / - | Козак - Глава
02 | Сердюк Елена Еремина: 35 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Сердюк Никита Григориев: 24 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Сердюк Иван Григориев: 16 / 33 | Козак - Сын главы [1]
05 | Сердюк Анна Федорова: 3 / 20 | Козак - Жена Ивана [4]
06 | Сердюк Никита Иванов: - / 10 | Козак - Сын Ивана [4]
07 | Сердюк Сидор Иванов: - / 2 | Козак - Сын Ивана [4]
08 | Сердюк Михайло Никитин: - / 16 | Козак - Племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.
Дата смерти
Вычислено 1806 ст.

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