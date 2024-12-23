Гаган Петр Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаган Петр Степанов

Гаган Петр Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаган Петр Степанов
Пол
муж
Номер записи
843
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
70.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 70.
01 | Гаган Степан Леонтиев: 23 / 40 | Козак - Глава
02 | Гаган Евдокия Иванова: 22 / 39 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаган Филипп Степанов: - / 11 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаган Петр Степанов: - / 9 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гаган Петр Степанов: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.