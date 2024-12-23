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Гаган Степан Леонтиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаган Степан Леонтиев
Пол
муж
Номер записи
839
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
70.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 70.
01 | Гаган Степан Леонтиев: 23 / 40 | Козак - Глава
02 | Гаган Евдокия Иванова: 22 / 39 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаган Филипп Степанов: - / 11 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаган Петр Степанов: - / 9 | Козак - Сын главы [1]
05 | Гаган Петр Степанов: - / 6 | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1771 ст.

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