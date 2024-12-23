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Костенко Агафия Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Костенко Агафия Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
837
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
69.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Дмитрия [3]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 69.
01 | Костенко Антон Василиев: 49 / - | Козак - Глава
02 | Костенко Матрона Еремина: 52 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Костенко Дмитрий Антонов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
04 | Костенко Агафия Дмитриева: 16 / 33 | Козак - Жена Дмитрия [3]
05 | Костенко Максим Дмитриев: - / 13 | Козак - Сын Дмитрия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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