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Костенко Дмитрий Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Костенко Дмитрий Антонов
Пол
муж
Номер записи
836
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
69.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 576
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 69.
01 | Костенко Антон Василиев: 49 / - | Козак - Глава
02 | Костенко Матрона Еремина: 52 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Костенко Дмитрий Антонов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
04 | Костенко Агафия Дмитриева: 16 / 33 | Козак - Жена Дмитрия [3]
05 | Костенко Максим Дмитриев: - / 13 | Козак - Сын Дмитрия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1774 ст.

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