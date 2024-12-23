Гарус Петр Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарус Петр Никитин

Гарус Петр Никитин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гарус Петр Никитин
Пол
муж
Номер записи
833
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
68.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 68.
01 | Гарус Никита Фомин: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Гарус Евфимия Кирилова: 24 / 41 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гарус Петр Никитин: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.