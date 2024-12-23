Гарус Евфимия Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарус Евфимия Кирилова

Гарус Евфимия Кирилова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гарус Евфимия Кирилова
Пол
жен
Номер записи
832
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
68.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по прошлой РС
24
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 68.
01 | Гарус Никита Фомин: 28 / 45 | Козак - Глава
02 | Гарус Евфимия Кирилова: 24 / 41 | Козак - Жена главы [1]
03 | Гарус Петр Никитин: - / 12 | Козак - Сын главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1770 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.