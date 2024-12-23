Цыбуля Анна Василиева
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Цыбуля Анна Василиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 827
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 67.
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Жена Ивана [4]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по прошлой РС
- 26
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 67.
01 | Цыбуля Василь Иванов: 50 / - | Козак - Глава
02 | Цыбуля Анна Алексеева: 52 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Цыбуля Игнат Василиев: 23 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Цыбуля Иван Василиев: 30 / 47 | Козак - Сын главы [1]
05 | Цыбуля Анна Василиева: 26 / 43 | Козак - Жена Ивана [4]
06 | Цыбуля Конон Иванов: - / 12 | Козак - Сын Ивана [4]
07 | Цыбуля Екатерина Иванова: 1 / 18 | Козак - Дочь Ивана [4]
08 | Цыбуля Соломонида Иванова: - / 7 | Козак - Дочь Ивана [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1768 ст.
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