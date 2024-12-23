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Цыбуля Анна Алексеева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Цыбуля Анна Алексеева
Пол
жен
Номер записи
824
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
67.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 67.
01 | Цыбуля Василь Иванов: 50 / - | Козак - Глава
02 | Цыбуля Анна Алексеева: 52 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Цыбуля Игнат Василиев: 23 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Цыбуля Иван Василиев: 30 / 47 | Козак - Сын главы [1]
05 | Цыбуля Анна Василиева: 26 / 43 | Козак - Жена Ивана [4]
06 | Цыбуля Конон Иванов: - / 12 | Козак - Сын Ивана [4]
07 | Цыбуля Екатерина Иванова: 1 / 18 | Козак - Дочь Ивана [4]
08 | Цыбуля Соломонида Иванова: - / 7 | Козак - Дочь Ивана [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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