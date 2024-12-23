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Козел Пелагия Онуфриева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Козел Пелагия Онуфриева
Пол
жен
Номер записи
819
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
66.
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
52
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1743
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 66.
01 | Козел Петр Саввин: 55 / 72 | Козак - Глава
02 | Козел Пелагия Онуфриева: 52 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Тихон Петров: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Федор Петров: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
05 | Козел Анна Саввина: 3 / 20 | Козак - Жена Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1743 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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