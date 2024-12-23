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Козел Петр Саввин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Козел Петр Саввин
Пол
муж
Номер записи
818
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
66.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
55
Возраст по текущей РС
72
Год рождения вычисленный
1739
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 66.
01 | Козел Петр Саввин: 55 / 72 | Козак - Глава
02 | Козел Пелагия Онуфриева: 52 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Тихон Петров: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Федор Петров: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
05 | Козел Анна Саввина: 3 / 20 | Козак - Жена Федора [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1739 ст.

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