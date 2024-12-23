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Козел Евгения Михайлова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Козел Евгения Михайлова
Пол
жен
Номер записи
814
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
65.
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Игната [3]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 65.
01 | Козел Иван Саввин: 50 / - | Козак - Глава
02 | Козел Агрипина Семенова: 45 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Игнат Иванов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Евгения Михайлова: 11 / 33 | Козак - Жена Игната [3]
05 | Козел Стефанида Игнатова: - / 10 | Козак - Дочь Игната [3]
06 | Козел Емельян Иванов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
07 | Козел Евдокия Алексеева: 6 / 23 | Козак - Жена Емельяна [6]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.

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