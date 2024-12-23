Козел Игнат Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Козел Игнат Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 813
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 65.
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 65.
01 | Козел Иван Саввин: 50 / - | Козак - Глава
02 | Козел Агрипина Семенова: 45 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Игнат Иванов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Евгения Михайлова: 11 / 33 | Козак - Жена Игната [3]
05 | Козел Стефанида Игнатова: - / 10 | Козак - Дочь Игната [3]
06 | Козел Емельян Иванов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
07 | Козел Евдокия Алексеева: 6 / 23 | Козак - Жена Емельяна [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1771 ст.
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