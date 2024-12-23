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Козел Иван Саввин

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Козел Иван Саввин
Пол
муж
Номер записи
811
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
65.
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по прошлой РС
50
Причина выбытия
умер
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 65.
01 | Козел Иван Саввин: 50 / - | Козак - Глава
02 | Козел Агрипина Семенова: 45 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Игнат Иванов: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Евгения Михайлова: 11 / 33 | Козак - Жена Игната [3]
05 | Козел Стефанида Игнатова: - / 10 | Козак - Дочь Игната [3]
06 | Козел Емельян Иванов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
07 | Козел Евдокия Алексеева: 6 / 23 | Козак - Жена Емельяна [6]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1745 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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