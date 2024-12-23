Козел Евфросиния Игнатова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Козел Евфросиния Игнатова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 810
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 64.
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 64.
01 | Козел Игнат Евсеев: 27 / - | Козак - Глава
02 | Козел Елена Игнатова: 21 / 38 | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Тимофей Игнатов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Роман Игнатов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Козел Евдокия Игнатова: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Козел Евфросиния Игнатова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1799 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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