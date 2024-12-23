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Козел Евдокия Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Козел Евдокия Игнатова
Пол
жен
Номер записи
809
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
64.
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 64.
01 | Козел Игнат Евсеев: 27 / - | Козак - Глава
02 | Козел Елена Игнатова: 21 / 38 | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Тимофей Игнатов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Роман Игнатов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Козел Евдокия Игнатова: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Козел Евфросиния Игнатова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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