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Козел Тимофей Игнатов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Козел Тимофей Игнатов
Пол
муж
Номер записи
807
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
64.
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 64.
01 | Козел Игнат Евсеев: 27 / - | Козак - Глава
02 | Козел Елена Игнатова: 21 / 38 | Козак - Жена главы [1]
03 | Козел Тимофей Игнатов: - / 16 | Козак - Сын главы [1]
04 | Козел Роман Игнатов: - / 10 | Козак - Сын главы [1]
05 | Козел Евдокия Игнатова: - / 14 | Козак - Дочь главы [1]
06 | Козел Евфросиния Игнатова: - / 12 | Козак - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1795 ст.

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