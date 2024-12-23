Гаган Харитон Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Гаган Харитон Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 802
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 63.
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Сын Семена [6]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Причина поступления
- Переселение
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 63.
01 | Гаган Яков Иванов: 38 / - | Козак - Глава
02 | Гаган Мария Андреева: 44 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаган Денис Яковлев: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаган Наталия Саввин: 16 / 33 | Козак - Жена Дениса [3]
05 | Гаган Петр Денисов: - / 8 | Козак - Сын Дениса [3]
06 | Гаган Семен Яковлев: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
07 | Гаган Харитон Семенов: - / 10 | Козак - Сын Семена [6]
08 | Гаган Мария Семенова: - / 6 | Козак - Дочь Семена [6]
09 | Гаган Пантелимон Яковлев: 12 / - | Козак - Сын главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1801 ст.
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