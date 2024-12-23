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Гаган Харитон Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаган Харитон Семенов
Пол
муж
Номер записи
802
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
63.
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Сын Семена [6]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Причина поступления
Переселение
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 63.
01 | Гаган Яков Иванов: 38 / - | Козак - Глава
02 | Гаган Мария Андреева: 44 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Гаган Денис Яковлев: 23 / 40 | Козак - Сын главы [1]
04 | Гаган Наталия Саввин: 16 / 33 | Козак - Жена Дениса [3]
05 | Гаган Петр Денисов: - / 8 | Козак - Сын Дениса [3]
06 | Гаган Семен Яковлев: 21 / 38 | Козак - Сын главы [1]
07 | Гаган Харитон Семенов: - / 10 | Козак - Сын Семена [6]
08 | Гаган Мария Семенова: - / 6 | Козак - Дочь Семена [6]
09 | Гаган Пантелимон Яковлев: 12 / - | Козак - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.

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