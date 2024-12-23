Коник Григорий Андреев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Коник Григорий Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 795
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 62.
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Племянник Андрея [2]
- Откуда прибыл
- с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 5
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 62.
01 | Гаганка Параскева Кондратова: 42 / 59 | Козак - Глава
02 | Гаган Иван Лукьянов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гаган Мелания Артемова: 20 / 37 | Козак - Жена Андрея [2]
04 | Гаган Никита Андреев: - / 12 | Козак - Сын Андрея [2]
05 | Гаган Влас Андреев: - / 10 | Козак - Сын Андрея [2]
06 | Гаган Васса Андреева: - / 1 | Козак - Дочь Андрея [2]
07 | Коник Григорий Андреев: 5 / 22 | Козак - Племянник Андрея [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1789 ст.
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