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Гаган Васса Андреева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гаган Васса Андреева
Пол
жен
Номер записи
794
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
62.
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь Андрея [2]
Откуда прибыл
с. Церковища, Козелецкий повет, Черниговская губ.
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 575
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 62.
01 | Гаганка Параскева Кондратова: 42 / 59 | Козак - Глава
02 | Гаган Иван Лукьянов: 20 / 37 | Козак - Сын главы [1]
03 | Гаган Мелания Артемова: 20 / 37 | Козак - Жена Андрея [2]
04 | Гаган Никита Андреев: - / 12 | Козак - Сын Андрея [2]
05 | Гаган Влас Андреев: - / 10 | Козак - Сын Андрея [2]
06 | Гаган Васса Андреева: - / 1 | Козак - Дочь Андрея [2]
07 | Коник Григорий Андреев: 5 / 22 | Козак - Племянник Андрея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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